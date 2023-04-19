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Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя

2:22
Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя

На днях глава российского внешнеполитического ведомства побывал с визитом в этом южноамериканском государстве. Которое, надо заметить, США очень хотели бы перетянуть на свою сторону.

Российский министр не успел сойти с трапа самолёта, как тут же завоевал расположение бразильцев, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

"Лавров прибыл в бразильскую столицу 17 апреля. С того момента, как он вышел из самолёта, всё внимание было приковано к российскому дипломату. Первое, что бросилось в глаза, это его внешний вид", — отметили авторы Sohu.

Он был не в строгом деловом костюме, а в повседневной одежде — в джинсах, кроссовках и темной куртке. И это произвело большое впечатление на окружающих, от российского министра веяло уверенностью и обаянием.

У авторов материала сложилось впечатление, что визит Сергея Лаврова в Бразилию был более чем успешным. По их мнению, свидетельством тому является и крайне нервная реакция Вашингтона.

В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Бразилия в своей официальной позиции по украинскому кризису якобы повторяет российскую пропаганду.

Стоит отметить, что президент Бразилии Луис Инасbe Лула да Силва ранее заявил, что страны Запада не поддержали переговоры между Россией и Украиной, а сразу вступили в конфликт на стороне Киева.

По его словам, США и Евросоюз не должны были допускать подобного развития событий, а приложить усилия для организации переговоров.

И судя по комментариям американских официальных лиц, подобные высказывания президента Бразилии Вашингтону чрезвычайно не нравятся.

Настолько, что американские чиновники вроде Кирби позволяют себе откровенно недипломатичные высказывания, отнюдь не свидетельствующие об уважении к позиции Бразилии как суверенного государства.

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Африка - новый козырь РФ? Турне Лаврова расшифровано
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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