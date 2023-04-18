РИА Новости: Бразилия готовит план по урегулированию украинского кризиса

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Бразилия вынесла на обсуждение стран БРИКС свой план по урегулированию украинского конфликта, сообщили в МИД страны.

Как подчеркнули в министерстве, задача Бразилии проработать план, который бы можно было отнести к "коллективному" решению кризисной ситуации на Украине.

"Мы говорим со всеми странами БРИКС… Это займёт время и потребует участия большего числа стран. Для конфликта такого рода нет немедленных решений", — сообщили в МИД страны РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Бразилия резко ответила на нападки США. Вашингтон обвинил бразильскую сторону в "слепом" следовании "российской пропаганде" в вопросе ситуации в Незалежной.

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