Читатели Exxpress раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о "Северных потоках"

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Пользователи Сети подвергли критике главу МИД Германии Анналену Бербок после её заявления о том, что подрыв "Северных потоков" не имел негативных последствий для энергетики и природы.

"СМИ обязаны игнорировать сообщения этого человека", — заявил один из читателей Exxpress.

Другой возмутился тем, что США взорвали немецкий трубопровод, а глава МИД говорит, что всё в порядке.

"Вы уверены, что она министр иностранных дел Германии?" — задался вопросом третий.

Четвёртый считает, что глава МИД ФРГ глупа и послушно выполняет отданные ей приказы.

8 февраля свое расследование подрыва "Северных потоках" опубликовал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что взрывные устройства были заложены под российскими газопроводами в июне 2022 года при поддержке норвежских специалистов во время учений Baltops, проводимых под прикрытием водолазов ВМС США.

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