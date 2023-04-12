Трамп не стал называть виновного в подрыве "Северных потоков" во избежание неприятностей

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Бывший президент США Дональд Трамп отказался называть страну, организовавшую подрыв "Северных потоков".

Он отметил, что не будет раскрывать виновника по соображениям безопасности. При этом политик подчеркнул: власти России точно не причастны к ЧП на газопроводах.

"Я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому я не отвечу, кто подорвал "Северный поток", — пояснил Трамп в беседе с ведущим Fox News Такером Карлсоном.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес обвинил США и Евросоюз в умалчивании правды о диверсии на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Он призвал прислушаться к России и создать международную комиссию для расследования теракта.

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