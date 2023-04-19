Президент России Владимир Путин "показал США средний палец" встречей с министром обороны Китая Ли Шанфу. Об этом сообщает издание Business Insider.
"Решение принять Ли стало своего рода демонстрацией среднего пальца США", — пишет газета.
К такомы выводу авторы пришли потому, что Штаты еще в 2018 году внесли главу китайского военного ведомства в свои санкционные списки.
Издание подчеркивает, что Вашингтон с опасением воспринял новость о встрече. Она, как пишет Business Insider, стала своего рода проверкой лояльности азиатских и европейских союзников США.
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