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BI: Путин "показал США средний палец", приняв в Кремле китайского министра обороны Ли Шанфу

0:43
Мир

Президент России Владимир Путин "показал США средний палец" встречей с министром обороны Китая Ли Шанфу. Об этом сообщает издание Business Insider.

BI: Путин "показал США средний палец", приняв в Кремле китайского министра обороны Ли Шанфу

"Решение принять Ли стало своего рода демонстрацией среднего пальца США", — пишет газета.

К такомы выводу авторы пришли потому, что Штаты еще в 2018 году внесли главу китайского военного ведомства в свои санкционные списки.

Издание подчеркивает, что Вашингтон с опасением воспринял новость о встрече. Она, как пишет Business Insider, стала своего рода проверкой лояльности азиатских и европейских союзников США.

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Путин одернул журналиста NBC во время интервью
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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