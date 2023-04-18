Илон Маск заявил, что у украинцев "подгорело" после посещения Владимиром Путиным Херсонской области и ЛНР

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск высказался о посещении президентом России Владимиром Путиным Херсонской области и ЛНР. По словам предпринимателя, у таких визитов могут быть неочевидные на первый взгляд последствия.

"С помощью реактивной тяги, которую вырабатывают украинские патриоты, мы долетим не только до Марса, но и намного дальше", — написал миллиардер в своих аккаунтах в соцсетях.

Подобный сценарий Маск назвал "невероятным". По его мнению, визитом Путина в новые регионы России знаменуется следующий этап развития космонавтики.

"Русские украинцами меняют траекторию движения целой планеты. Не знаю, зачем теперь я нужен", — резюмировал Маск.

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