Илон Маск заявил, что новейшая российская система РЭБ способна бороться со спутниками на геостационарной орбите

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск высоко оценил возможности российской системы радиоэлектронной борьбы. По словам предпринимателя, она способна бороться со спутниками на геостационарной орбите.

"Новая российская система радиоэлектронной борьбы способна подавлять космические аппараты на геостационарной орбите и безвозвратно выводить из строя электронику", — написал Маск в своих аккаунтах в соцсетях.

Отметим, что накануне Илон Маск принял решение об ограничении использования спутникового интернета Starlink на Украине. По мнению экспертов, это связано с опасением предпринимателя потерять часть спутников в результате использования Россией "некоего противоспутникового оружия".

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