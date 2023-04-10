Маск призвал пользователей Twitter* самим принимать решения после поста Медведева об Украине

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на комментарии пользователей Twitter*, которым не понравился пост заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о будущем Украины.

Подписчики обвинили предпринимателя в невыполнении санкций против российских политиков. Они считают, что Медведев не должен публиковать записи в американских соцсетях.

Как пояснил Маск, все новости в какой-то степени можно назвать пропагандистскими, поэтому пользователям стоит самим решать, какой информации доверять.

"Пусть люди принимают решения за себя", — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Медведев опубликовал посты в социальных сетях "Вконтакте" и Twitter*, где сообщил, что вскоре Украина исчезнет, ведь эта страна никому не нужна.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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