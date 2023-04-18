The American Conservative: Венгрия станет новой жертвой США

Американские журналисты заявили, что Вашингтон намерен оказывать на Венгрию, которая формально является западным союзником, большее давление из-за связи с Россией.

Как заявил журналист The American Conservative Сохраб Ахмари, США используют для работы с Будапештом экономические и политические инструменты. В качестве примера автор статьи привёл введение ограничительных мер против Международного инвестиционного банка РФ в Венгрии.

Вместе с этим в СМИ сообщили, что Вашингтон намерен объявить санкции в отношении части окружения премьера страны Виктора Орбана. Этих чиновников подозревают в коррупции, нарушении свободы прессы и прав сексуальных меньшинств, отметили в TAC.

"Настоящее преступление Венгрии состоит в том, что она придерживается причудливой веры, согласно которой страны имеют право действовать как независимые и суверенные нации", — сказал Ахмари.

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