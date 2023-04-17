Главу Татарстана не приняли в Молдавии, даже не выпустив из самолёта

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Власти Молдавии не пустили в республику главу Татарстана Руслана Минниханова. Политику пришлось улетать из Кишинёва домой.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов не смог выйти из самолёта в Молдавии, куда он прибыл на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов 2023". Этот конгресс проводится в Гагаузии. Данную информацию сообщил ТАСС один из организаторов мероприятия депутат молдавского парламента Александр Суходольский.

"Мною было отправлено официальное приглашение Минниханову на конгресс, — рассказал Суходольский. — Ему даже не дали спуститься с самолёта в аэропорту Кишинёва. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде".

Как стало известно, нежелательным лицом на территории Молдавии признали ещё и главу холдинга "Ак-Барс" Ивана Егорова, который летел вместе с Миннихановым. Их самолёт уже отправился обратно из Кишинёва в Казань.

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