Мухаметшин: следующий глава Татарстана будет называться "раис"

Глава Республики Татарстан будет называться не "президент", а "раис", сообщил спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.

По его словам, "недружественный Запад" пытался расколоть субъекты Российской Федерации, но жители Татарстана согласны с новым Федеральным Законом, где должность "президент" закрепляется исключительно за лидером России.

Спикер также отметил, что прежнее название главы республики сохранится, пока пост занимает Рустам Минниханов, а название "раис" достанется следующему руководителю.

"Думаю, что это было с пониманием воспринято федеральным центром", — цитирует слова Мухаметшина издание inkazan.ru.

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