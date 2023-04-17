В охваченной беспорядками столице Судана заблокирована россиянка с ребёнком

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В столице Судана продолжаются беспорядки. В здании местной православной церкви укрылась россиянка с ребёнком.

15 человек находятся в здании церкви Нубийской митрополии, расположенной в столице Судана городе Хартуме. Среди них и гражданка России с ребёнком. Пока они не могут выйти в город из-за продолжающихся обстрелов, но продовольствие у этих людей имеется.

Как рассказал греческому телеканалу ERT-1 епископ Александрийской православной церкви митрополит Савва, в здании скрываются люди всех возрастов. Среди них православные греки, суданцы, эфиопы и россиянка с ребёнком.

По словам митрополита, все необходимые запасы в церкви есть, и несколько дней люди переждать смогут. Но отключены вода и электричество. На улице продолжают раздаваться выстрелы, к окнам подходить опасно.

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