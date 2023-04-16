Французский политик Бернар-Анри Леви: Путин открыл в Судане второй фронт войны с Западом

Боевые действия в Судане спровоцировал Владимир Путин, который решил открыть второй фронт войны против Запада после Украины.

С таким заявлением выступил французский журналист и политический деятель Бернар-Анри Леви.

"Методы Путина в Африке? Мы находимся в глобальной войне: Украина — первая линия фронта, Судан — вторая", — написал он на своей странице в соцсети.

Удивительно, что российского президента не обвиняют в беспорядках в столице Франции, отметил политолог Владимир Корнилов.

"Я думал, Путин открыл второй фронт в родном для Леви Париже (судя по боевым картинкам оттуда). Но французу, конечно, виднее", — иронизирует эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Пентагоне просчитывали гипотетический ракетный удар по Кремлю.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.