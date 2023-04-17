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Полковник Магиннис: Джо Байден лжёт о роли США в украинском конфликте

1:03
Мир

Утечка секретных файлов Пентагона вскрыла ложь американского президента Джо Байдена о роли Вашингтона в украинском конфликте, сообщил полковник армии США в отставке Роберт Магиннис.

Полковник Магиннис: Джо Байден лжёт о роли США в украинском конфликте

По его словам, реальные боевые действия разворачиваются уже не по сценариям Белого дома.

"Обнародованные разведданные не соответствуют той картинке, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент лжёт?", — написал Магиннис в материале для Fox News.

Он добавил, что власти США сконцентрировались на самом факте попадания данных Пентагона в соцсети, хотя им следовало бы обратить внимание на содержание документов, ведь с ними ознакомился весь мир.

Как пояснил полковник, после утечки американские граждане стали всё больше интересоваться, насколько сильно Вашингтон вовлечён в бои на Украине и почему США по-прежнему передают оружие Киеву, если в стране заканчиваются запасы военной техники.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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