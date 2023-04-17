Полковник Магиннис: Джо Байден лжёт о роли США в украинском конфликте

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Утечка секретных файлов Пентагона вскрыла ложь американского президента Джо Байдена о роли Вашингтона в украинском конфликте, сообщил полковник армии США в отставке Роберт Магиннис.

По его словам, реальные боевые действия разворачиваются уже не по сценариям Белого дома.

"Обнародованные разведданные не соответствуют той картинке, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент лжёт?", — написал Магиннис в материале для Fox News.

Он добавил, что власти США сконцентрировались на самом факте попадания данных Пентагона в соцсети, хотя им следовало бы обратить внимание на содержание документов, ведь с ними ознакомился весь мир.

Как пояснил полковник, после утечки американские граждане стали всё больше интересоваться, насколько сильно Вашингтон вовлечён в бои на Украине и почему США по-прежнему передают оружие Киеву, если в стране заканчиваются запасы военной техники.

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