Конгрессмены США предложили запретить президенту Америки применять ядерное оружие "по своему усмотрению". Так, парламентарии считают, что глава нации обязан посоветоваться с ними, прежде чем запустить ТЯО.
Речь идёт о поправках, которые бы обязывали любого главу страны сначала собрать "консилиум", в том числе и действующего президента Джо Байдена.
"Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара", — пояснили конгрессмены от штата Калифорния.
По их мнению, для любого решения главы государства должен быть "противовес", особенно когда речь идёт о ядерном оружии.
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