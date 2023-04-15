Конгрессмены США предложили запретить Байдену применять ядерное оружие

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Конгрессмены США предложили запретить президенту Америки применять ядерное оружие "по своему усмотрению". Так, парламентарии считают, что глава нации обязан посоветоваться с ними, прежде чем запустить ТЯО.

Речь идёт о поправках, которые бы обязывали любого главу страны сначала собрать "консилиум", в том числе и действующего президента Джо Байдена.

"Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара", — пояснили конгрессмены от штата Калифорния.

По их мнению, для любого решения главы государства должен быть "противовес", особенно когда речь идёт о ядерном оружии.

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