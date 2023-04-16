Французский политик Филиппо констатировал "ужасный день для Зеленского"

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир

И без того непростое положение украинского президента Владимира Зеленского осложнилось ещё больше сразу из-за двух плохих новостей: информации о том, что он со своей командой присвоил огромную сумму из выделенной Западом Украине финансовой помощи, а также запрета на импорт украинского зерна, который вслед за Польшей ввела Венгрия.

Новые проблемы президента Украины описал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, охарактеризовав их как "ужасный день для Зеленского".

"Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна", — написал Филиппо в своём Twitter*.

Ранее американский аналитик Сеймур Херш сообщил, что Зеленский со своей командой "прикарманил" несколько сотен миллиардов долларов, которые Вашингтон направил Киеву на закупку топлива. Согласно подсчётам экспертов ЦРУ, речь идёт о сумме как минимум в 400 миллионов долларов, присвоенной Киевом в прошлом году.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.