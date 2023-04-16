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Французский политик Филиппо констатировал "ужасный день для Зеленского"

1:22
Мир

И без того непростое положение украинского президента Владимира Зеленского осложнилось ещё больше сразу из-за двух плохих новостей: информации о том, что он со своей командой присвоил огромную сумму из выделенной Западом Украине финансовой помощи, а также запрета на импорт украинского зерна, который вслед за Польшей ввела Венгрия.

Французский политик Филиппо констатировал "ужасный день для Зеленского"

Новые проблемы президента Украины описал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, охарактеризовав их как "ужасный день для Зеленского".

"Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна", — написал Филиппо в своём Twitter*.

Ранее американский аналитик Сеймур Херш сообщил, что Зеленский со своей командой "прикарманил" несколько сотен миллиардов долларов, которые Вашингтон направил Киеву на закупку топлива. Согласно подсчётам экспертов ЦРУ, речь идёт о сумме как минимум в 400 миллионов долларов, присвоенной Киевом в прошлом году.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Зеленский продался США. Теперь официально
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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