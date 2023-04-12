Херш сообщил, что ЦРУ передало Зеленскому список самых коррумпированных чиновников Украины

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Глава ЦРУ Уильям Бернс передал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому список, в котором значились имена самых коррумпированных чиновников и высокопоставленных военных Украины. В списке, переданном Бернсом в январе в Киеве, было 35 фамилий. Об этом сообщил журналист из США Сеймур Херш.

"Бернс также представил Зеленскому список из тридцати пяти генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно ЦРУ и другим представителям американского правительства", — написал Херш на платформе Substack.

Уже через пять дней после встречи с Бернсом Зеленский со скандалом уволил 10 должностных лиц из тех, которые были в американском списке. Ссылаясь на представителя разведки, Херш рассказал, что уволенные чиновники выставляли напоказ своё финансовое благосостояние и в открытую ездили по Киеву на новеньких автомобилях "Мерседес".

В феврале в Киеве произошёл ряд увольнений "в верхах". Все уволенные чиновники обвинялись в коррупции.

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