Министр обороны Резников: в том, что Украина до сих пор не в НАТО, виновата Меркель

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Глава украинского Минобороны Алексей Резников рассказал, кто, по его мнению, виноват в том, что Украину до сих пор не приняли в Альянс.

По словам Резникова, в 2008 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась видеть Украину и Грузию в роли членов НАТО.

Министр обороны напомнил, что Меркель озвучила свою позицию по поводу членства Украины в Альянсе в ходе саммита в Бухаресте, сообщив, что не считает расширение НАТО хорошей идеей.

"Была вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами альянса. Американцы выступали за, как и большинство европейцев. Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных", — сказал Резников в интервью испанскому изданию La Razon.

14 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что во время саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11-12 июля, Украина ждёт, что ей, наконец, предложат стать членом Альянса.

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