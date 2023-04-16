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Глава Минобороны Украины Резников: Киев хочет получить от Запада военных и "Звезду смерти"

1:07
Мир

Украинская армия остро нуждается в западном оружии. Также Киев не отказался бы получить от западных партнёров "Звезду смерти" (вымышленную боевую космическую станцию из вселенной "Звездных войн", которая может уничтожать целые планеты).

Глава Минобороны Украины Резников: Киев хочет получить от Запада военных и "Звезду смерти"

Эти пожелания Киева озвучил украинский министр обороны Алексей Резников, когда его спросили, какая ещё помощь нужна ВСУ от Запада.

"Теперь осталось только одно — бойцы. Остальное сделано. Вы знаете Звездные войны? Возможно, последним является Звезда Смерти", — сказал Резников в интервью испанской газете La Razón.

По словам главы Минобороны Украины, помимо военных, украинской армии не хватает оружия, боевых самолётов и систем противовоздушной обороны.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что каких-то "волшебных дат" контрнаступления ВСУ ждать не стоит, потому что, по его словам, наступательные действия в отношении противника и так проводятся украинскими военными ежедневно.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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