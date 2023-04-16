Глава Минобороны Украины Резников: Киев хочет получить от Запада военных и "Звезду смерти"

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Украинская армия остро нуждается в западном оружии. Также Киев не отказался бы получить от западных партнёров "Звезду смерти" (вымышленную боевую космическую станцию из вселенной "Звездных войн", которая может уничтожать целые планеты).

Эти пожелания Киева озвучил украинский министр обороны Алексей Резников, когда его спросили, какая ещё помощь нужна ВСУ от Запада.

"Теперь осталось только одно — бойцы. Остальное сделано. Вы знаете Звездные войны? Возможно, последним является Звезда Смерти", — сказал Резников в интервью испанской газете La Razón.

По словам главы Минобороны Украины, помимо военных, украинской армии не хватает оружия, боевых самолётов и систем противовоздушной обороны.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что каких-то "волшебных дат" контрнаступления ВСУ ждать не стоит, потому что, по его словам, наступательные действия в отношении противника и так проводятся украинскими военными ежедневно.

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