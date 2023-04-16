Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Reuters: Финляндия начала строительство 200-километрового забора на границе с Россией
Die Welt*: "русские шпионки" вербуют политиков и военных Германии через сайты знакомств
ВС РФ уничтожили расположение наёмников "Иностранного легиона" на донецком направлении
Эксперты: никогда намеренно не светите лазером в глаза вашей кошки
Спортивный седан Omoda S5 GT от Chery появится в России в июле
GLD: украинские беженцы устроили бунт на военной базе в Нидерландах
Поляки высмеяли президента Анджея Дуду за желание "перекрыть России кислород"
Эксперты объяснили, почему у собаки мокрый нос
Собчак обратилась к Пугачёвой: Вы и есть Родина-Мать!

Ilta-Sanomat: Финляндия захотела нарушить соглашение с РФ о демилитаризации Аландских островов

0:54
Мир

После присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу власти страны захотели в одностороннем порядке разорвать соглашение с Россией о демилитаризованном статусе Аландских островов.

Ilta-Sanomat: Финляндия захотела нарушить соглашение с РФ о демилитаризации Аландских островов

Ряд финских политиков, включая бывшего командующего Силами обороны страны Ярмо Линдберга, хотят вновь вооружить Аланды, ссылаясь на якобы агрессивную политику Москвы.

"После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, действует ли сегодня соглашение о демилитаризации Аландских островов", — задаётся вопросом финский обозреватель Хайди Ваалисто в материале издания Ilta-Sanomat.

Автор напоминает, что демилитаризованный статус Аландских остров закреплён в соглашении с Россией от 1856 года, а с 1940 года на этой территории расположено российское консульство.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Финляндия и Швеция в НАТО – Чем ответит Москва?
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российские "Кинжалы" сорвали контрнаступление ВСУ

После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.

Баранец: удары российских "Кинжалов" по бункеру НАТО сорвали контрнаступление ВСУ
ВС России нанесли ракетный удар по пункту размещения военнослужащих ВС Украины в Харькове
Российские войска нанесли удар по объекту ВСУ в Харькове
Америка лишила Европу ценного источника сырья
Туристы в опасности: смертельный вирус добрался до Европы
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
ВСУ бросили танки в контратаку у Авдеевки, российские войска встретили их огнём
Появились подробности прорыва танков ВСУ под Донецком
Вирус Хасеки пришёл в Россию: клещи стали переносчиками новой инфекции
Вирус Хасеки пришёл в Россию: клещи стали переносчиками новой инфекции
Последние материалы
Die Welt*: "русские шпионки" вербуют политиков и военных Германии через сайты знакомств
Мутные глаза у кошки: как и у людей, у питомца может развиться катаракта или глаукома
ВС РФ уничтожили расположение наёмников "Иностранного легиона" на донецком направлении
Собаку укусила пчела: внимательно следите за питомцем и не пропустите признаки аллергии
Эксперты: никогда намеренно не светите лазером в глаза вашей кошки
Ilta-Sanomat: Финляндия захотела нарушить соглашение с РФ о демилитаризации Аландских островов
Спортивный седан Omoda S5 GT от Chery появится в России в июле
GLD: украинские беженцы устроили бунт на военной базе в Нидерландах
Поляки высмеяли президента Анджея Дуду за желание "перекрыть России кислород"
Цуккини, огурцы, яблоки и другие полезные и вкусные лакомства для вашей собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников