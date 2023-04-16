Ilta-Sanomat: Финляндия захотела нарушить соглашение с РФ о демилитаризации Аландских островов

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После присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу власти страны захотели в одностороннем порядке разорвать соглашение с Россией о демилитаризованном статусе Аландских островов.

Ряд финских политиков, включая бывшего командующего Силами обороны страны Ярмо Линдберга, хотят вновь вооружить Аланды, ссылаясь на якобы агрессивную политику Москвы.

"После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, действует ли сегодня соглашение о демилитаризации Аландских островов", — задаётся вопросом финский обозреватель Хайди Ваалисто в материале издания Ilta-Sanomat.

Автор напоминает, что демилитаризованный статус Аландских остров закреплён в соглашении с Россией от 1856 года, а с 1940 года на этой территории расположено российское консульство.

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