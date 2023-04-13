Evrensel: вступление Финляндии в НАТО — самая большая стратегическая ошибка

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Финляндия смогла быстро присоединиться к Североатлантическому альянсу исключительно из-за украинского конфликта, но такая "реактивная скорость" стала стратегической ошибкой, заявил турецкий обозреватель Юсел Оздемир.

Теперь финнам останется только мечтать о безопасности, которой они ждали от вступления в НАТО, добавил он.

"Финляндия, оказавшаяся на переднем крае возможной войны против России, совершила самую большую стратегическую ошибку, до конца полагаясь на НАТО", — пишет эксперт в издании Evrensel.

Ни Брюссель, ни Вашингтон не ввяжутся в финско-российский конфликт, если баланс сил будет не в пользу западных стран, заверил Оздемир. Страна с 23-тысячной армией не "увеличит военную мощь НАТО", потому многие десятилетия Финляндии придётся тратить существенную часть бюджета на военные расходы.

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