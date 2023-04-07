После официального объявления командования Североатлантического Альянса о присоединении Финляндии к военному блоку, незамедлительно последовала реакция российских властей, рассказал журналист Александр Неукропный.
К российско-финской границе были переброшены мобильные ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М".
"В приграничном Выборге заметили мобильные установки ядерных сил "Тополь-М", которые передвигаются открыто, не маскируясь", — пояснил обозреватель под опубликованным роликом.
Ранее американские эксперты отметили, что граждане Финляндии, желающие вступления страны в альянс, не осознавали, что теперь им придётся воевать за интересы НАТО по всему миру.
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