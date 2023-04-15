Коллективный Запад не сможет добиться желаемого результата на Украине с помощью продолжения боевых действий. Об этом пишет китайское издание Global Times.
По мнению аналитика Яна Оберда, украинский конфликт нужен США и Евросоюзу для ослабления России. При этом он отметил, что западные страны гораздо больше страдают от кризисной ситуации, чем Москва. Обозреватель назвал положение, в котором оказался Североатлантический альянс, сложным.
"Считаю, что ЕС и НАТО нанесут невиновным гражданам Украины больше вреда, чем сам конфликт", — подчеркнул Оберд.
Он призвал Запад побудить Киев к возобновлению мирных переговоров вместо дальнейших поставок военной техники для ВСУ. Кроме того, аналитик озвучил условия, которые поспособствуют завершению конфликта:
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