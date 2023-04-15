GT: США и ЕС не смогут достичь желаемого результата на Украине с помощью боевых действий

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Коллективный Запад не сможет добиться желаемого результата на Украине с помощью продолжения боевых действий. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По мнению аналитика Яна Оберда, украинский конфликт нужен США и Евросоюзу для ослабления России. При этом он отметил, что западные страны гораздо больше страдают от кризисной ситуации, чем Москва. Обозреватель назвал положение, в котором оказался Североатлантический альянс, сложным.

"Считаю, что ЕС и НАТО нанесут невиновным гражданам Украины больше вреда, чем сам конфликт", — подчеркнул Оберд.

Он призвал Запад побудить Киев к возобновлению мирных переговоров вместо дальнейших поставок военной техники для ВСУ. Кроме того, аналитик озвучил условия, которые поспособствуют завершению конфликта:

Отказ Украины от идеи по вступлению в НАТО;

Прекращение передачи оружия и боеприпасов киевскому режиму.

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