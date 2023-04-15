FA: Соединённые Штаты Америки заставят Украину заключить мирное соглашение с РФ

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Киев даже при увеличении поставок оружия со стороны Запада не сможет одержать победу в конфликте. Авторы статьи Foreign Affairs Ричард Хаас и Чарльз Купчан считают, что для завершения СВО необходимо, чтобы США вынудили его подписать мирное соглашение с Москвой, хотя многие украинцы могут воспринять это как "предательство".

Человеческие и экономические потери уже значительные, они будут только расти, поскольку как Москва, так и Киев готовятся к дальнейшим боевым действиям. Численное превосходство ВС РФ, вероятно, даёт им возможность противостоять более высокому моральному духу ВСУ и поддержке со стороны Запада. Следовательно, наиболее вероятным исходом конфликта не является "полная победа" Украины, а кровавая патовая ситуация.

На этом фоне возникают призывы к дипломатическому урегулированию конфликта. Так как Москва и Киев заявляют о намерении продолжать борьбу, условия для мирных переговоров ещё не готовы. Россия решительно стремится занять большую часть Донбасса, в то время как Украина, возможно, готовится уничтожить сухопутный мост между Донбассом и Крымом, чтобы открыть путь для полного вывода ВС РФ и восстановления территориальной целостности страны, как часто заявляет президент Владимир Зеленский.

США и Европа должны выбрать такой подход, который признаёт эти реалии, но не жертвует западными принципами. Поэтому наилучшим путём вперёд в сложившейся ситуации является последовательная двухзвенная стратегия, направленная на то, чтобы сначала укрепить военный потенциал Украины, а затем, когда наивысший пик боевых действий пройдёт, вывести Москву и Киев за стол переговоров, отмечают аналитики.

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