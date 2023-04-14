Согласно материалу издания Politico, Венгрия может тайно позволять своим союзникам в НАТО перевозить через своё воздушное пространство оружие для ВСУ на Украину.
Издание ссылается на слитые в сеть документы Пентагона. В них говорится, что, несмотря на запрет, Венгрия может тайно позволять использовать своё воздушное пространство для перемещения оружия в зону СВО.
Politico сообщило, что один из попавших в сеть документов содержал план для украинских пилотов. В нём сказано, что боевикам поручалось переправлять предоставленные вертолёты из Хорватии на Украину "через воздушное пространство Венгрии".
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