Politico: Венгрия тайно позволяет НАТО перевозить через своё воздушное пространство оружие для ВСУ на Украину

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно материалу издания Politico, Венгрия может тайно позволять своим союзникам в НАТО перевозить через своё воздушное пространство оружие для ВСУ на Украину.

Издание ссылается на слитые в сеть документы Пентагона. В них говорится, что, несмотря на запрет, Венгрия может тайно позволять использовать своё воздушное пространство для перемещения оружия в зону СВО.

Politico сообщило, что один из попавших в сеть документов содержал план для украинских пилотов. В нём сказано, что боевикам поручалось переправлять предоставленные вертолёты из Хорватии на Украину "через воздушное пространство Венгрии".