Страны должны задуматься о том, как наладить отношения с Россией даже на фоне санкций, заявила президент Венгрии Каталин Новак. Она подчеркнула, что российская экономика — одна из определяющих в мире.
По словам Новак, конфликт на Украине рано или поздно, но завершится и строить отношения с Россией придётся.
"Экономика России является одной из самых определяющих. Нам надо это учитывать в долгосрочной перспективе", — заявила Новак на брифинге.
По мнению венгерского президента, Москва — не основной партнёр страны и "упор" необходимо делать на экономические отношения между странами ЕС. Как подчеркнула Новак, Европе по-прежнему необходимо стремиться к избавлению от газовой и нефтяной зависимости от РФ.
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