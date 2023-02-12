Венгрия призвала налаживать отношения с РФ: определяющая экономика в мире

Страны должны задуматься о том, как наладить отношения с Россией даже на фоне санкций, заявила президент Венгрии Каталин Новак. Она подчеркнула, что российская экономика — одна из определяющих в мире.

По словам Новак, конфликт на Украине рано или поздно, но завершится и строить отношения с Россией придётся.

"Экономика России является одной из самых определяющих. Нам надо это учитывать в долгосрочной перспективе", — заявила Новак на брифинге.

По мнению венгерского президента, Москва — не основной партнёр страны и "упор" необходимо делать на экономические отношения между странами ЕС. Как подчеркнула Новак, Европе по-прежнему необходимо стремиться к избавлению от газовой и нефтяной зависимости от РФ.

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