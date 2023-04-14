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Боец ВСУ рассказал, как ему обрадовались в Артёмовске, подумав, что он — российский солдат

1:03
Мир

Живущая в Артёмовске женщина ошибочно приняла украинского солдата за российского бойца, и обрадовалась ему. Такой информацией поделился командир подразделения воздушной разведки ВСУ Вячеслав Воробьёв.

Боец ВСУ рассказал, как ему обрадовались в Артёмовске, подумав, что он — российский солдат

По словам ВСУшника, жительница Артёмовска призналась, что ждала русских военных в городе.

"Я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала. Была довольна и счастлива. При этом, когда поняла, что я украинский солдат, то это не очень ее порадовало", — рассказал Воробьёв на YouTube-канале украинской радиостанции Radio NV.

Видя его, сложно было понять, российский солдат это или украинский, потому что Воробьёв на момент общения с женщиной не был одет в форму ВСУ.

Ранее стало известно, что отступающие украинские подразделения выполнили подрыв нескольких многоэтажных жилых домов в центре Артёмовска, пытаясь таким образом сдержать наступление российских войск.

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Украины скоро не станет. Политолог озвучил план раздела
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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