Боец ВСУ рассказал, как ему обрадовались в Артёмовске, подумав, что он — российский солдат

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Живущая в Артёмовске женщина ошибочно приняла украинского солдата за российского бойца, и обрадовалась ему. Такой информацией поделился командир подразделения воздушной разведки ВСУ Вячеслав Воробьёв.

По словам ВСУшника, жительница Артёмовска призналась, что ждала русских военных в городе.

"Я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала. Была довольна и счастлива. При этом, когда поняла, что я украинский солдат, то это не очень ее порадовало", — рассказал Воробьёв на YouTube-канале украинской радиостанции Radio NV.

Видя его, сложно было понять, российский солдат это или украинский, потому что Воробьёв на момент общения с женщиной не был одет в форму ВСУ.

Ранее стало известно, что отступающие украинские подразделения выполнили подрыв нескольких многоэтажных жилых домов в центре Артёмовска, пытаясь таким образом сдержать наступление российских войск.

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