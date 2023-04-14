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Экс-советник Кучмы Соскин: Запад перестанет поддерживать Киев уже летом

1:01
Мир

Всё идёт к тому, что Запад откажется оказывать дальнейшую финансовую и военную помощь ВСУ уже летом. Такого мнения придерживается бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад перестанет поддерживать Киев уже летом

Без поддержки Запада Киев окажется полностью обездвижен, напомнил политолог.

"Может быть прекращение любой финансовой и военной помощи со стороны США. Как только это произойдет, то Украине выстоять будет невозможно. Приближается ситуация, когда весь процесс остановится, и это произойдет летом", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Катализатором к прекращению военной и финансовой помощи Украине стала громкая утечка в Сеть секретных документов Пентагона, из-за чего Вашингтон изменит своё взаимодействие с Украиной, вплоть до полного прекращения поставок вооружений, считает Соскин.

А дальнейшие боевые действия со стороны Киева без западной помощи абсолютно невозможны, заключил аналитик.

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Тайна поставок оружия Украине - ВСУ "обречены" на победу?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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