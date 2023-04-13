Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьёзных проблем - Соскин

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Президент Украины Владимир Зеленский завёл страну в тупик. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, Украине грозит катастрофа из-за двух серьёзных проблем.

"Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы", — считает Соскин.

Эксперт отметил также критическое состояние Вооружённых сил Украины. По его мнению, они утрачивают боеспособность и в нынешнем виде не способны ни на какое контрнаступление.

Также Соскин рассказал, что из-за разногласий западных партнёров Украины поставки оружия и боеприпасов оказались под угрозой.

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