Президент Украины Владимир Зеленский завёл страну в тупик. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, Украине грозит катастрофа из-за двух серьёзных проблем.
"Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы", — считает Соскин.
Эксперт отметил также критическое состояние Вооружённых сил Украины. По его мнению, они утрачивают боеспособность и в нынешнем виде не способны ни на какое контрнаступление.
Также Соскин рассказал, что из-за разногласий западных партнёров Украины поставки оружия и боеприпасов оказались под угрозой.
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