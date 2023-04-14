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The Times: победа Путина над Байденом станет "ударом молота" для США

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Мир

Президент США Джо Байден сделал ставку на то, чтобы НАТО и США одержали победу в опосредованной войне против России или, по крайней мере, на то, чтобы "загнать в тупик" российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет обозреватель The Times в своей авторской колонке.

The Times: победа Путина над Байденом станет "ударом молота" для США

Однако, по его мнению, неудача такой тактики станет гуманитарной и политической катастрофой для Украины и "ударом молота" по авторитету и лидерству Соединённых Штатов.

Свою политику по отношению к Китаю Байден уже провалил. И главной стратегической проблемой для Запада является провальная тактика президента США, заключил автор публикации.

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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