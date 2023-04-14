Президент США Джо Байден сделал ставку на то, чтобы НАТО и США одержали победу в опосредованной войне против России или, по крайней мере, на то, чтобы "загнать в тупик" российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет обозреватель The Times в своей авторской колонке.
Однако, по его мнению, неудача такой тактики станет гуманитарной и политической катастрофой для Украины и "ударом молота" по авторитету и лидерству Соединённых Штатов.
Свою политику по отношению к Китаю Байден уже провалил. И главной стратегической проблемой для Запада является провальная тактика президента США, заключил автор публикации.
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