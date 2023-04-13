Президент Владимир Зеленский на недавней встрече с польским лидером Анджеем Дудой согласовал формат Варшавской унии между Украиной и Польшей. Она будет оформлена в виде конфедерации двух стран. Об этом пишет украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Киеве.
По его словам, офис Президента согласовал несколько драфтов предстоящего союза, а главное единый политический и военный механизм обновлённого государства.
Это будет фактически новая Речь Посполитая, но в новом формате, что позволит Украине моментально войти в Евросоюз и НАТО, заключили эксперты канала.
Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявлял, что Зеленский приезжал в Польшу, чтобы подтвердить гарантии и "сверить часы".
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