Зеленский на встрече с Дудой согласовал формат Варшавской унии между Украиной и Польшей

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Президент Владимир Зеленский на недавней встрече с польским лидером Анджеем Дудой согласовал формат Варшавской унии между Украиной и Польшей. Она будет оформлена в виде конфедерации двух стран. Об этом пишет украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Киеве.

По его словам, офис Президента согласовал несколько драфтов предстоящего союза, а главное единый политический и военный механизм обновлённого государства.

Это будет фактически новая Речь Посполитая, но в новом формате, что позволит Украине моментально войти в Евросоюз и НАТО, заключили эксперты канала.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявлял, что Зеленский приезжал в Польшу, чтобы подтвердить гарантии и "сверить часы".

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