Кива: Польша введёт войска на Западную Украину в случае провала наступления ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу подтвердить гарантии и сверить часы. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

По мнению политика, сегодняшний визит Зеленского в Польшу — очередное подтверждение того, что в ближайшее время Киев развернёт наступление на двух направлениях — Бахмутском и Запорожском.

Глава киевского режима хочет быть уверен, что если наступление ВСУ провалится и посыпется фронт, ему будет куда бежать. В таком случае поляки должны будут ввести войска на территорию Западной Украины, чтобы создать буферную зону, заключил Кива.

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