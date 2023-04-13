Политолог Ищенко: не стоит считать Сербию недружественной страной

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Политолог Ростислав Ищенко заявил, что возможные документы Пентагона, которые оказались в Сети, скорее всего, являются правдой. По словам специалиста, все и без утечки знали распространившуюся информацию.

По информации из документов, власти Сербии выразили готовность поставлять оружие ВСУ.

"Евросоюзу достаточно закрыть границу с Сербией, чтобы организовать там экономический коллапс. На неё очень просто давить", — отметил эксперт, слова которого приводит "Военное дело".

При этом Россия не сможет защитить Белград, поскольку у неё с Сербией нет общей границы, напомнил собеседник издания. Он призвал не считать эту страну недружественной. Её власти делают всё возможное, чтобы сохранить нормальные отношения с Москвой, но продолжают зависеть от ЕС, сказал политолог.

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