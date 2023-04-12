Замглавы МИД России Рябков усомнился в достоверности оказавшихся в Сети документов Пентагона

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал утечку документов Минобороны США. Политик допустил, что Вашингтон намеренно распространил дезинформацию.

"Может быть, это — фейк, целенаправленный вброс", — отметил дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Как напомнил замглавы внешнеполитического ведомства, Штаты ведут против России гибридную войну. По словам Рябкова, власти РФ пока не сформировали позицию по поводу оказавшихся в Сети документов.

Ранее журналисты Reuters изучили предполагаемые данные Пентагона и заявили, что Сербия согласна передавать ВСУ оружие. В Белграде назвали эту информацию ложью.

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