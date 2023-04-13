Глава МИД Украины призвал сделать Чёрное море исключительно "морем НАТО"

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Чёрное море должно превратиться в море НАТО. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИДа призвал к демилитаризации Чёрного моря и одновременно превращению его исключительно в "море НАТО". Об этом он заявил в ходе конференции по вопросам безопасности Чёрного моря в Бухаресте, которая транслировалась в прямом эфире по YouTube.

"Пришло время превратить Чёрное море в то, чем стало Балтийское — в море НАТО, — полагает Дмитрий Кулеба. — Мы призываем к демилитаризации Чёрного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий".

Кулеба выразил сожаление, что Запад пока не обладает последовательной стратегией по Чёрному морю, а вот у России она всегда имелась. Также он подчеркнул, что Украина намерена полностью восстановить контроль над вошедшими в состав России новыми территориями.

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