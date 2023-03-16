Cumhuriyet: США мечтают сделать из Чёрного моря "озеро НАТО"

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Действия США говорят о том, что их целью является превращение Чёрного моря в "озеро НАТО". В то же время Турция убеждена, что это море является достоянием всех имеющих к нему отношение стран. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

Эта статья появилась в ответ на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, который заверил, что, несмотря на инцидент с американским беспилотником, американцы намерены как и прежде продолжать полёты "над международными водами", и для этого они не "нуждаются в согласии России".

"Так в чем же заключается стратегия США? Вашингтон после развала СССР в возникшей ситуации пытается найти способ превратить Черное море в озеро стран НАТО. Вашингтон пытается помешать усилиям Турции, которая во время холодной войны добивалась гармонии и баланса в Черном море", — написали авторы.

Частью этой стратегии является превращение Грузии и Украины в партнёров НАТО. Таким образом, пять стран из шести располагающихся на берегах Чёрного моря, по плану США, должны стать членами Альянса, а Вашингтон получит преимущество в погоне за мировым лидерством.

Планам США по отношению к Чёрному морю мешает только одно — действующая конвенция Монтрё, гарантирующая принадлежность этого водного объекта только странам его бассейна.