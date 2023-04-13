ВВС: Пентагон следил за генсеком ООН Гутерришем из-за его готовности сотрудничать с РФ

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Белый дом шпионил за генсеком Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем из-за его готовности сотрудничать с Россией. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на секретные документы Пентагона, обнародованные в Сети.

В материале сказано, что американские разведчики наблюдали за генеральным секретарём ООН с тех пор, как он изъявил желание прислушиваться к интересам Москвы. Как пояснили журналисты, это произошло в ходе оформления зерновой сделки. Отмечается, что Гутерриш настаивал на сохранении договорённостей.

"Он настолько хотел сохранить сделку, что был готов пойти навстречу интересам России", — следует из секретных файлов Минобороны США.

Помимо этого, в документах подчёркивается, что Гутерриш после начала российской спецоперации подорвал усилия Запада, стремившегося привлечь Россию к ответственности за её позицию по украинскому вопросу.

Ранее стало известно, что США тайно прослушивают совещания, которые проводит президент Украины Владимир Зеленский с командованием ВСУ.

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