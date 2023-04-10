CNN: США прослушивают совещания президента Украины Владимира Зеленского

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США прослушивают совещания, которые проводит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеканал CNN.

"США шпионили за Зеленским. Это неудивительно, но украинские чиновники глубоко разочарованы", — заявил источник агентства.

Данные радиотехнического наблюдения показали, что Зеленский в конце февраля предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области, используя беспилотные летательные аппараты. Именно из-за этого Вашингтон отказывается поставлять Киеву дальнобойные ракеты, поскольку опасается, что ВСУ применят их по российской территории, отмечается в материале.

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