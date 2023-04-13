Экс-агент ФБР Роули: США могли согласовать утечки секретных документов, чтобы запутать Россию

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Экс-агент ФБР Колин Роули допустил, что Белый дом предварительно согласовал утечки секретных файлов Пентагона с целью запутать российское руководство.

По его словам, появление в Сети документов Минобороны США может быть связано с желанием Вашингтона "направить РФ по ложному следу" и дезинформировать. Он не исключил, что к утечке причастен всего один человек.

"Но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом", — отметил Роули в беседе с РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков усомнился в достоверности распространяемых в соцсетях секретных данных Пентагона. Как подчеркнул дипломат, Вашингтон мог намеренно обнародовать такую информацию для того, чтобы ввести Москву в заблуждение в ходе гибридной войны.

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