Украинская беженка в Германии заявила, что постоянно ссорится с немецкими мужчинами

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Молодая беженка с Украины возмутилась тем, как к ней относятся мужчины в Германии. Девушка записала ролик и опубликовала его в Сети.

По её словам, немецкие мужчины просто ничего не хотят делать, а украинок обвиняют в корысти.

"Говорят, вот это вы меркантильные с… Вам то и то подавай. Да что нам подавать? Ничего. Просто нормально относитесь к нам, ведите себя как мужчины, как джентльмены…. А то сама приезжай, сама заплати, сама то сделай, это сделай. Зачем мне такой мужчина? Для чего?", — задала вопросы беженка.

Она добавила, что и сама может жить так без него прекрасно.

Девушка заявила, что в Европе уже год, и постоянно ссорится со всеми мужчинами, доказывая всем, что они ведут себя неправильно, но они не понимают.

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