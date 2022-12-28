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Ливанец в ФРГ избил встречавшуюся с ним беженку с Украины и потребовал компенсации

Мир

Украинская беженка по имени Алина, проживающая в Германии, пожаловалась на жестокое избиение ливанцем, с которым она встречалась. Об этом пишет немецкое СМИ.

Ливанец в ФРГ избил встречавшуюся с ним беженку с Украины и потребовал компенсации

Издание отмечает, что женщина приехала в Мюнхен с дочерью после начала спецоперации на Украине и поселилась в Мюхельне. Там она начала встречаться с управляющим местного ресторана Али.

В первые недели общения мужчина казался ей вежливым и обаятельным, рассказала беженка. Однако после визита на родину он сильно изменился.

Когда мужчина вернулся в Германию, она решила его навестить, но при встрече он ударил её в лицо кулаком, потом стал избивать уже лежащую ногами по голове и черенком от метлы.

В статье отмечается, что в больнице женщине пришлось провести серьёзную операцию, но сам ливанец подал против неё иск с требованием компенсации в размере двух тысяч евро.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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