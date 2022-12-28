Ливанец в ФРГ избил встречавшуюся с ним беженку с Украины и потребовал компенсации

Украинская беженка по имени Алина, проживающая в Германии, пожаловалась на жестокое избиение ливанцем, с которым она встречалась. Об этом пишет немецкое СМИ.

Издание отмечает, что женщина приехала в Мюнхен с дочерью после начала спецоперации на Украине и поселилась в Мюхельне. Там она начала встречаться с управляющим местного ресторана Али.

В первые недели общения мужчина казался ей вежливым и обаятельным, рассказала беженка. Однако после визита на родину он сильно изменился.

Когда мужчина вернулся в Германию, она решила его навестить, но при встрече он ударил её в лицо кулаком, потом стал избивать уже лежащую ногами по голове и черенком от метлы.

В статье отмечается, что в больнице женщине пришлось провести серьёзную операцию, но сам ливанец подал против неё иск с требованием компенсации в размере двух тысяч евро.