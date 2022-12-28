Irish Examiner: беженцы с Украины боятся жаловаться на плохие условия жизни в Ирландии

Беженцы с Украины в Ирландии опасаются, что их могут выгнать из местных отелей, поэтому жаловаться на условия проживания боятся. Об этом пишет газета Irish Examiner.

Издание ссылается на национального координатора Штаба помощи гражданскому обществу Украины Эммы Лейн-Споллен, которая заявила о том, что некоторые беженцы не хотят жаловаться, опасаясь, что их выселят.

По её словам, есть случаи очень плохих условий, таких как сырость и плесень.

Координатор утверждает, что большинство отелей предоставляют свои услуги украинцам "безупречно".

В статье также приводится несколько примеров жалоб со стороны беженцев. Так, в одном из отелей их не обеспечивали едой в месте проживания, а нужно было идти за километр оттуда.

Второй случай касался плохой вентиляции, переполненности отеля и отсутствия зоны отдыха для взрослых и детей.