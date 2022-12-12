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Globe and Mail: жители ирландского Каслбара негодуют из-за беженцев с Украины

Мир

Проукраинская активистка Лили Лузан, проживающая в городе Каслбар (Ирландия), пожаловалась на отношение местных жителей к беженцам с Украины. Об этом сообщает издание The Globe and Mail.

Наплыв украинских беженцев привёл к дефициту жилья в Ирландии. Власти страны приняли решение размещать мигрантов в гостиницах, в результате чего все отели в городе оказались переполнены украинцами.

Лузан заявила, что стало проявляться напряжение. По её словам, некоторые местные жители стали с большой настороженностью относится к растущему количеству беженцев.

Активистка также добавила, что правительство Ирландии не смогло подготовиться к наплыву беженцев, сделав тем самым "лицом" миграционного кризиса в глазах общественности Лузан.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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