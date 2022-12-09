Express: британцы массово отказывают в жилье беженцам с Украины из-за кризиса

Число бездомных украинских беженцев стремительно растёт в Британии из-за резкого роста стоимости жизни. Количество оказавшихся на улице украинцев выросло на 30 процентов всего за месяц. Об этом пишет издание Express.

Почти три тысячи переселенцев пожаловались в настоящее время на отсутствие крова в органы самоуправления, однако таких людей может быть намного больше, так как данные правительству местные власти предоставили не везде, говорится в статье.

Источник газеты в правительстве также заявил, что жилищные проблемы, с которыми сталкиваются украинцы, были неизбежными. При этом он посетовал, что показатели бездомности в стране растут слишком быстро.