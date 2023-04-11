Канада продолжает оказывать военную помощь Украине.
Торонто направляет новый пакет вооружения, включающий в себя более 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и 2,4 млн патронов. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Торонто.
Эта помощь является частью кампании, которую проводят Канада и другие страны Запада для поддержки Украины. Новый пакет военной помощи является дополнением к предыдущим поставкам оружия, которые Канада уже отправляла в Украину.
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