19fortyfive: Вашингтон передаёт Киеву танки, сконструированные специально для противостояния с Россией

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон решил поставить Киеву танки, которые были разработаны специально для военного "противостояния с Россией в случае Третьей мировой войны". Об этом написала американский журналист Майя Карлин.

Обозреватель уточнила, что речь идёт об американских танках M60, созданных экспертами США для того, чтобы не отставать от усовершенствованных советских боевых машин.

"К концу 1950-х годов начали распространяться слухи о том, что Советский Союз разрабатывает усовершенствованный танк, способный нести высокоскоростную нарезную пушку. Чтобы не отставать от новых средних танков противника Т-54/Т-55, США начали работу над собственным прототипом XM60", — написала Карлин в материале для портала 19fortyfive.

Журналист напомнила, что хорошо зарекомендовавшие себя танки M60, обладающие большим боевым опытом, чем более новые Abrams, были включены Вашингтоном в очередной пакет военной помощи Киеву, анонсированный в марте.

Карлин отметила, что в данном случае речь идёт о невооружённых моделях М60, которые используются в роли танковых мостоукладчиков, способных преодолевать водные препятствия в трёхминутных срок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.