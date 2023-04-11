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Мария Захарова предложила переименовать молдавский язык в китайский

1:07
Мир

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова удивилась, почему жители Молдавии не хотят переименовать свой государственный язык в китайский, а не в румынский. Она назвала эту процедуру "оболваниванием населения".

Мария Захарова предложила переименовать молдавский язык в китайский

Решение о переименовании государственного языка Молдавии в румынский вызвало удивление у спикера МИД России Марии Захаровой. Она заявила, что за этим решением стоит полностью прозападное правительство во главе с Майей Санду, обладающей румынским паспортом, который она скрывала до выборов.

"Ну нaзвaли бы уже китaйский, могли бы в отчётах нaписaть, что рaзговаривaют нa сaмом популярном языке, учитывaя, что китайцев полторa миллиaрдa, — заявила Захарова. — Это же сеaнс оболвaнивaния собственного нaселения Молдaвии".

23 марта молдавский парламент одобрил закон, который переименовал государственный язык республики в румынский. Это позволяет внести соответствующую поправку в Конституцию без проведения требуемого вВ таких случаях референдума.

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Только что стало известно... Румыния поглощает Молдову
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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