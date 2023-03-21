Захарова высмеяла румынского министра после слов об "искусственности" молдавского языка

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел Румынии Богдану Ауреску на его слова о молдавском языке. Ранее глава румынского дипведомства заявил, что такого языка, как молдавский, никогда не существовало и он якобы — "это искусственная конструкция, которая была создана Советским Союзом".

На это Захарова ответила, что молдавский язык даже старше румынского. И прикрепила ссылку на исследование лингвистов. А самому дипломату посоветовала задуматься над словами об "искусственности".

"Господина Богдана Ауреску тоже никогда не было, но ведь он был создан. Разве можно его теперь называть "искусственной конструкцией"?", — пишет Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Захарова высмеяла Киев за поиск послов по объявлению.