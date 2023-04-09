Захарова высмеяла Зеленского после публикаций о его возможном визите в Германию

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о визите украинского президента Владимира Зеленского в ФРГ, где ему должны вручить премию Карла Великого.

Дипломат заявила, что Зеленский "к своим потянулся" и предсказала появление "очередных фотографий века".

"Немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего "дранга" — освобождению "жизненного пространства" на Востоке", — написала Захарова.

Дипломат сравнила нынешнюю политику Евросоюза с действиями Третьего рейха. Захарова отметила, что 80 лет назад у Европы не получилось реализовать план "Ost", но теперь она ставит перед собой "более амбициозные задачи" — "вместе строят новую Европу — не "Judenfrei", а "Russenfrei".

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