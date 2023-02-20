Мария Захарова пошутила над визитом Джо Байдена в Киев

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Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Об этом пишут украинские СМИ. В подтверждение своих слов они приложили фото и видео американского лидера на фоне Свято-Михайловского собора, который является одним из главных православных символов Украины.

На это в своём Telegram-канале отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"Кто же из них православный?", — написала Захарова.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что причиной перекрытия улиц в центре Киева стал приезд директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.